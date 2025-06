Gattuso nuovo allenatore dell'Italia, UFFICIALE, Gravina: 'Simbolo del calcio italiano'

Ufficiale, Gattuso nuovo allenatore dell'Italia

, che prende il posto di Luciano Spalletti. E' arrivato il comunicato della FIGC e le parole di Gabriele Gravina sulla scelta dell'ex centrocampista del Milan. Già nelle scorse ore c'era stato l'annuncio di Gianluigi Buffon , che aveva anticipato di fatto l'ufficialità."La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma"

Lo staff di Gattuso con l'Italia

Il Presidente della FIGC, Gravina, ha dato così il benvenuto al tecnico: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.Gattuso avrà uno staff molto allargato, con tante figure importanti al suo interno, tra cui quella di Leonardo Bonucci. L'ex difensore della Juventus infatti entrerà a far parte dello staff azzurro. Bonucci dopo essersi ritirato da giocatore ha subito intrapreso la strada da allenatore. Ha completato il corso UEFA B e si appresta a iniziare il UEFA A, in soprannumero, grazie allo status di ex finalista mondiale. Inoltre in questi giorni si è parlato anche della possibilità che ci siano altre figure di supporto a Gattuso come Cesare Prandelli, Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta.