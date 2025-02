Gattuso: 'Non basta la tecnica. Senza voglia e anima, non si può giocare'

Il valore del sacrificio e della disciplina

"Grinta e cuore sono l'abc del calcio. Senza voglia, senza anima non si può giocare". Con questa dichiarazione,si è raccontato a Vivo Azzurro, ripercorrendo la sua carriera e offrendo spunti di riflessione sul calcio moderno. L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale, oggi allenatore dell'Hajduk Spalato, ha parlato della sua passione per il, dell'amore per la maglia azzurra, delle difficoltà incontrate in carriera e di come il calcio sia cambiato nel tempo.Gattuso, noto per il suo spirito combattivo e la dedizione in campo, ha ribadito l'importanza dell'allenamento e del rispetto per la professione: "Bisogna pedalare, allenarsi e avere rispetto. Fare una vita sana per andare a 1000 all'ora, perché il calcio è cambiato, ma sono aumentate le velocità e i contatti fisici. Non basta avere solo tecnica".



Le radici e il sogno della Nazionale



Campione del Mondo: un sogno diventato realtà



Il calcio oggi e il futuro

Per lui, la più grande difficoltà odierna non è solo il mutamento del gioco, ma l'atteggiamento di alcuni giovani talenti: "Mi danno fastidio quei ragazzi che hanno talento e non riescono ad esprimerlo, che si accontentano e alla prima difficoltà si abbattono senza cercare di migliorarsi. Quello mi fa andare fuori di testa".Gattuso ha ricordato con emozione il momento in cui lasciò la sua Calabria per inseguire il sogno del calcio: "A 12 anni partii da Schiavonea, appena lasciata casa dissi subito che non sarei tornato. A mamma e papà dissi che, se non fosse andata bene nel calcio, sarei andato a lavorare in Germania". Un racconto che evidenzia la determinazione e il sacrificio che hanno segnato la sua carriera.L'ex centrocampista ha parlato anche dell'orgoglio di indossare la maglia della: "Ogni volta che chiudevo gli occhi durante l'inno nazionale, ricordavo tutta la mia infanzia". Un sentimento che lo ha accompagnato fino alla vittoria più grande: il Mondiale del 2006.Gattuso ha confessato di non aver mai immaginato di vincere un Mondiale: "Cosa significa essere campione del mondo? Non lo so, so solo che per me è stato un sogno. Non ho mai pensato di voler vincere un Mondiale, perché era qualcosa di troppo grande per me".Gattuso ha anche condiviso un aneddoto sulla vigilia della finale di Berlino, un momento storico per il calcio italiano che ha consacrato una generazione di campioni.Oggi, da allenatore, Gattuso continua a trasmettere la sua mentalità ai giocatori più giovani, anche se ammette che il mondo è cambiato: "Si smanetta 24 ore al giorno sul telefonino, qualcosa di diverso ci deve essere anche da parte nostra". Tuttavia, il suo messaggio resta chiaro: il talento da solo non basta, serve dedizione, voglia di migliorarsi e rispetto per il mestiere.Il suo racconto è un inno alla dedizione, un messaggio per le nuove generazioni: senza cuore, senza anima, non si può giocare a calcio.