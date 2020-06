Rino Gattuso parla a Radio Kiss Kiss anche della vittoria in Coppa Italia: “Nella finale con la Juventus la squadra è cresciuta la squadra stava bene di testa e questo ci fa bene sperare in vista del campionato. Da giocatore, quando vincevo un trofeo, pensavo già a quello che avrei dovuto fare il giorno dopo e questo difetto mi è rimasto. Nel calcio ci si deve far trovare sempre pronti, ci vuole la testa libera, abbiamo il dovere di fare le prossime 12 partite nel migliore modo possibile”.