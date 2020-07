Intervenendo a Sky Sport dopo la vittoria del suo Napoli sul campo del Genoa, Rino Gattuso ha concesso una dichiarazione piuttosto chiara su Arkadiusz Milik: "Per noi è difficile andare a trovare un giocatore più forte di Milik, ci vogliono anche tantissimi soldi. Ma un giocatore sa quando è finito un ciclo e si mette in testa una certa idea, che dobbiamo rispettare. Se non ha la testa giusta poi si fa fatica ad allenarlo".



INTERESSE JUVE - L'attaccante polacco è uno dei nomi più caldi per il mercato bianconero in entrata. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontando i termini della trattativa: ballano cifre tra i 40 e i 50 milioni di euro, e circolano ipotesi di contropartite tecniche come Bernardeschi. Le parole di Gattuso sembrano confermare che il futuro di Milik è lontano da Napoli.