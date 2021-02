Rino Gattuso, a Sky Sport ha presentato la sfida del Napoli con il Granada: "Con la Juve vittoria importante e sofferta, siamo in emergenza e lo sappiamo. Domani sarà molto difficile, giochiamo con una squadra atipica, spagnola, che gioca in verticale. Sa cosa fare, ti viene addosso ed è difficile da affrontare. Non siamo qui in vacanza. Abbiamo speso tanto 3 giorni fa, c'è da spendere tanto anche domani. Bisogna farsi trovare pronti. Nessun alibi, guardiamo avanti. Mi aspetto quel poco che abbiamo preparato, non sottovalutare l'avversario, ma non lo faremo. Come sto io? Non si può essere sereni senza 10 giocatori, abbiamo a disposizione 12 giocatori, due cambi con i due centrocampisti. Abbiamo giocato tanto, abbiamo fatto più partite di tutti come la Juve".