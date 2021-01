Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn: "Non è stata una partita facile, loro sull'1-0 hanno avuto l'occasione per pareggiare. La svolta c'è stata dopo la giocata di Insigne, loro si sono un po' persi. Oggi siamo stati cinici, abbiamo concretizzato. Abbiamo fatto una grande gara, speriamo di ripeterci contro la Juve. Demme è un giocatore importante per noi, ci dà tanto equilibrio. Abbiamo fatto 50 gol in 24 partite, è chiaro che se fai tanti gol un po' devi concedere. Con tanta qualità è importante avere quantità, quella che ci garantisce Diego. Volevamo andare a pari punti con la Roma, ci siamo riusciti. Petagna? Ha preso una botta al polpaccio".