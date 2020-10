3









Rino Gattuso, a Sky Sport, ha parlato di Juve-Napoli: "Io ho rosicato, sono quello più incazzato per non essere partito. La Juve è la squadra da battere ma ancora un cantiere aperto e in costruzione. Ho la sensazione che potevo andare a giocarmela tranquillamente perché facevo giocare la stessa squadra che ha giocato oggi, e la partita l'avevo preparata così con Demme al posto di Bakayoko. La verità è che noi alle 7 meno 5 stavamo per partite, molti di noi erano sul pullman. Sono arrabbiato con chi non ci ha fatto partire. Quando sento dire che non volevamo partire, non è la verità, ve lo posso assicurare. Ho sempre detto di andarcela a giocare, mal che vada avremmo perso 0-3, ma sul campo. Io ho parlato con la società ed eravamo rimasti che dovevamo gicoare senza problema".