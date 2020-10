Dopo la vittoria contro il Benevento, l'allenatore del Napoli Rino Gattuso ha insistito sulla questione della mancata presenza della squadra a Torino per la gara contro la Juve e il conseguente 0-3 a tavolino: "Non siamo stati noi a decidere di non partire - ha detto Gattuso a Sky Sport - Mughini mi ha rinfacciato che faccio lo sborone, ma non è così. Io ho detto che in quel momento per noi sarebbe stato meglio andarsi a giocare la partita. E' un dato di fatto che la Juve sta provando a fare qualcosa di nuovo, a noi mancano da 22 giorni due giocatori interessanti come Zielinski ed Elmas. Noi fino al 18.55 eravamo sul pullman, poi ci hanno detto di non partire". Sulla possibilità di rigiocarla: "Mi auguro di sì, e di vedere la classifica reale per quello che si suda sul campo e in ogni stadio. Il Napoli è una squadra che in questo momento non ha 11 punti, ma ne ha 12 in quattro partite. Vedremo cosa succederà".