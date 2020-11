Dopo il 4-0 sulla Roma, l'allenatore del Napoli Rino Gattuso torna sulla partita non giocata contro la Juve: "Noi abbiamo fatto 18 punti sul campo, il resto non è un nostro problema - ha detto a Sky Sport - Alle 18.55 eravamo tutti sul pullman per partire, avremmo anche potuto vincere a Torino perché la Juve era in un momento complicato; adesso sono diventati più forti. E' chiaro che quell'episodio ci è andato male e non ci ha aiutato. Ora spero che la Giustizia faccia il suo corso, io ho 18 punti in classifica. La favorita per lo scudetto? L'Inter, ha qualità e forza fisica. La Juve ha una gran mentalità ed è abituata a vincere".