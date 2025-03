Gattuso: 'Ho incontrato Tudor, gli ho fatto i complimenti. Conosce il mondo Juve, il suo adattamento sarà facile'

un' ora fa



Gennaro Gattuso, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, nonché attuale allenatore dell'Hajduk Spalato, ha parlato dell'arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus nel corso di un'intervista rilasciata SeeBiz. Di seguito le parole del tecnico italiano:



"Sarà più facile per Tudor alla Juventus rispetto a Spalato? Fare l’allenatore è difficile ovunque, è un lavoro di grande responsabilità. Sono andato a giocare in Scozia all’età di 18 anni, e da allenatore ho trascorso gran parte della mia carriera all’estero. Ho sentito Tudor, ci siamo incontrati a Spalato, gli ho fatto i complimenti. Avrà il vantaggio di essere già stato alla Juventus come vice allenatore e di aver giocato lì, conosce i giocatori e le persone che lavorano nel club. La fase di aggiustamento sarà per lui più facile. L'adattamento e la conoscenza delle persone del club, per me sono sempre stati un problema, lui potrà saltare questo passaggio. Ma posso dire che è altrettanto difficile fare l’allenatore sia in Italia che qui".