Dal sito ufficiale della Juventus: "Gennaro Gattuso ha vinto due delle cinque sfide di Serie A da allenatore contro la Juventus (3P), entrambe sulla panchina dei partenopei: tra i tecnici attualmente nella competizione è quello con la percentuale più alta di successi contro i bianconeri (40%). Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso hanno giocato assieme 218 partite di Serie A con la maglia del Milan registrando il 60% di vittorie (131 su 218): 179 di queste gare sono arrivate sotto la gestione di Carlo Ancelotti, ex allenatore di entrambe le squadre di questo incontro. Dopo il successo in Supercoppa, Andrea Pirlo ha perso il secondo confronto da allenatore contro il Napoli (a febbraio in Serie A): contro nessuna squadra ha trovato più di una sconfitta da tecnico finora".