Sarà un Napoli con la difesa contata quello che affronterà la juve domenica sera al San Paolo. Ospina ha ormai vinto il ballottaggio in porta ed ha superato anche il giovanissimo Meret nelle gerarchie. Davanti a lui la linea a quattro sarà composta da Hysay a destra, Mario Rui a sinistra e Di Lorenzo e Manolas in mezzo con il solo Luperto come unica alternativa. Gattuso e Sarri almeno su questo punto di vista hanno qualcosa in comune: gli uomini contati in difesa a causa dei numerosi infortuni.