Rino, in conferenza stampa, ha parlato dell'amicizia con Andrea Pirlo: "Io vittima dei suoi scherzi? Con Andrea abbiamo iniziato presto a giocare. Nella nazionale U15, U16, U18. Siamo stati campioni d'Europa, il mondiale. Abbiamo vinto tutto. E' stato molto importante per la mia carriera, io l'ho aiutato. Nasce 10, poi è diventato vertice basso. E' stato incredibile. C'è grande amicizia, abbiamo condiviso tante cose, fatti danni anche fuori dal campo con le nostre mogli. Domani è una partita di calcio, spero di dargli un rammarico. Vinca il migliore, ma rimarrà sempre un grande amico. Abbiamo scritto pagine importante. Nel libro sembravamo Bud Spencer e Terence Hill. Ha preso più schiaffi da me che da suo padre".