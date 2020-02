Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia dell'anticipo di Serie A che vedrà domani i partenopei impegnati con il Brescia. Il tecnico azzurro ha accennato anche di Juventus, svelando un retroscena curioso della sua carriera da calciatore. Quando giocava, infatti, "Ringhio" non pensava mai oltre la partita successiva, a parte in un caso particolare, come ha rivelato: "​Anche da giocatore riuscivo a non guardare la partita successiva. Soffrivo solo una cosa, ovvero quando la Juventus giocava prima di noi e guardavo sempre il tabellone. Pensavo sempre alla partita da giocare in quel momento"