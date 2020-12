La Juventus è alla ricerca di un vice Ronaldo per rinforzare l'attacco. E' questo - insieme al terzino sinistro - uno dei principali obiettivi per il mercato di gennaio. Tra le idee della dirigenza c'è sempre quell'Arek Milik col quale i bianconeri avevano l'accordo prima che andasse via Sarri. Il polacco è fuori rosa al Napoli e nonostante il contratto in scadenza De Laurentiis vuole comunque 18 milioni per farlo partire. Contropartite? Non interessa Bernardeschi, per il quale secondo il Corriere della Sera non ci sarebbe il consenso di Gattuso.