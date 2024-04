Zapata-Gatti, il dialogo tra Maresca e il Var

Durante la trasmissionesu Dazn, si affronta anche lo scontro tra Duvan Zapata e Federico Gatti in Torino-Juventus . L'attaccante granata colpisce Gatti sullo stomaco. Quest'ultimo rimane a terra qualche minuto ma non arriva nessuna sanzione per Zapata da parte dell'arbitro Maresca, che non viene richiamato dalla Sala Var. Ecco il dialogo tra l'arbitro e il Var sull'episodio."Attenzione, attenzione! Occhio a Gatti, una mezza manata. Occhio eh, è a terra, è a terra, è a terra", il commento dalla Sala Var dove erano presenti Irrati e Di Paolo. E ancora: "LGatti gli va addosso, lui gli dà un colpetto con la mano". A questo punto, interviene Maresca: "Ragazzi allora, oh parlo io! Per piacere, ok? Gatti mi guardi, lo so quello che è successo, lui l’ha riconosciuto. La finiamo qui: è il ventesimo, basta!".