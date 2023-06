Le incertezze regnano nel quartier generale della Continassa, con il destino della Juve che è ancora tutto da scrivere, soprattutto in virtù di quella che sarà la decisione che prenderà l'Uefa in merito alle indagini che vedono coinvolti i bianconeri. Ma ci sono anche delle certezze e una di queste si chiama Federico. L'ex centrale del Frosinone ci ha messo un pò di tempo per scalare gerarchie e cominciare a fare la 'voce grossa', ma da quando ha alzato i toniin men che non si dica.- Quello che forse ha elettrizzato maggiormente ogni tifoso bianconero è il suo modo d, oltre che per una, ma che Federico ha dimostrato di. Così come ha dimostrato di saper gestire totalmente gli eventi che caratterizzano un match, a prescindere dall'avversario e dalle difficoltà che hai di fronte, rendendolo una garanzia.- Ecco perchè, la stagione che sta per nascere sarà fondamentale ai fini della crescita personale di Gatti, dove tutti in casa Juve si aspettano la suadefinitiva. Gatti partirà, infatti, da una posizione ben differente rispetto a quella dello scorso anno, dove doveva 'farsi conoscere' e dare certezze. Oggi, invece, ha dimostrato di esseree ora è laa voler fare affidamento su di lui, sin dalle prime battute e non a stagione avviata.