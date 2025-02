Gatti e Veiga, complementari ma tanto simili: la 'strana coppia' della Juventus funziona

AFP or licensors

. Strana perché insieme fanno quasi sorridere,, sarà che il loro sodalizio è un po' la novità di questa fase di stagione immediatamente successiva al mercato di gennaio, sarà che ci si deve abituare a vedere in maglia bianconera quel giovane baffuto arrivato dall'Inghilterra un po' in sordina, come "intuizione" di Cristiano Giuntoli. L'azzurro e il portoghese stanno ancora imparando a conoscersi, eppure l'impressione che si è avuta questa sera nel match contro ilè che giocassero l'uno al fianco dell'altro da anni.

La partita di Gatti e Veiga contro il PSV

Perché Gatti e Veiga, lì al centro della difesa della, sono complementari ma pure più simili di quanto si possa pensare. Entrambi duri, a modo proprio: il numero 4 in campo con un po' di sana ignoranza, il classe 2003 utilissimo in fase di impostazione, con alcune movenze di bonucciana memoria. Un duetto niente male, il loro (giusto per restare in tema Sanremo), capace di produrre un'armonia quasi perfetta con qualche acuto qua e là in uno spartito comunque lineare, senza stonature.Se nelle prime uscite la coppia non aveva convinto fino in fondo, oggi sul palcoscenico dell'Allianz Stadium Gatti e Veiga hanno dato il meglio di sé, prima come singoli e poi in coppia. Le sensazioni, insomma, sono positive. E la buona notizia è che siamo solo all'inizio, perché la loro intesa non può che crescere ulteriormente e regalare altre soddisfazioni a una Juventus alla perenne ricerca di certezze. Si può migliorare? Certo, anzi si deve. Ma la base c'è, e sembra più che buona.