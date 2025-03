Tuttosport - Gatti, dai 3.035 minuti in campo alle 'crepe' con Thiago Motta: che fine ha fatto il rinnovo?

AFP or licensors

Il rapporto di Gatti con Thiago Motta

. Potrebbe bastare questo dato per spiegare l'importanza nelladi, che ad oggi è il giocatore più presente sotto la gestione dianche grazie a una tenuta fisica non scontata se si considera quella del resto del reparto difensivo bianconero, di cui infatti è stato chiamato a prendersi il peso sulle spalle. Eppure il classe 1998 è stato uno dei primi giocatori alla Continassa a fare i conti con un'incomprensione con il tecnico, del quale in questi giorni si parla tanto in termini di (scarsa) empatia.

Gatti rinnoverà con la Juventus?

Come racconta Tuttosport, fin dalla preparazione estiva in Germania il classe 1998 era emerso come l'alunno-modello della classe bianconera. Di più: come il capitano designato, oltre che come un titolare abbastanza stabile. Poi, appunto, il confronto tra due caratteri forti e le scintille, le tensioni che hanno incrinato il suo rapporto con Thiago Motta fin da ottobre: la fascia assegnata ad Andrea Cambiaso contro la Lazio, la decisione di preferirgli Danilo a gara in corso con lo Stoccarda, la panchina a San Siro di fronte all'Inter.E la conseguente inversione di marcia dialettica, pur tra i concetti offerti con il contagocce dall'italo-brasiliano a favore di telecamera. Ad agosto: "Federico merita la fascia perché sa trasmettere a tutti quello che vogliamo essere". A ottobre: "Nessun malinteso con lui, ma devo fare delle scelte interne e ho bisogno di tutti". Così il centrale ha perso posizioni nell'indice di gradimento del tecnico. Trovando comunque con continuità il campo a causa della serie di infortuni che ha coinvolto Gleison Bremer, Juan Cabal, Pierre Kalulu e, in ultimo, anche Renato Veiga. E pure la frenata al tavolo delle trattative per il rinnovo, che in autunno pareva soltanto una formalità, pare un riverbero di quelle crepe emerse lungo il cammino, che comunque non hanno fatto tentennare il difensore quando a gennaio si è trattato di chiudere la porta alIl contratto di Gatti con la Juventus scadrà il. L'idea iniziale, che comunque non sembra tramontata, prevedeva un prolungamento fino al 2029 o addirittura al 2030, con un adeguamento dell'ingaggio dagli attuali 1,4 a circa 2,3 milioni di euro a stagione. L'obiettivo del club - o così si diceva nei mesi scorsi - era quello di arrivare alla firma entro Natale, mettendo nero su bianco ciò di cui si era parlato. Evidentemente, però, il piano non è andato a buon fine, al punto che La Gazzetta dello Sport inserisce Gatti tra i giocatori che "rischiano" di salutare in vista della prossima stagione.