Gatti-Thiago Motta: oltre la fascia da capitano, sette mesi di rapporti tormentati

Se pensiamo alla lunga lista di rapporti che - per dire un eufemismo - non sembrano così idilliaci tra i giocatori e Thiago Motta, il primo che viene in mente, almeno tra quelli ancora in rosa, è quello con. Oltre agli occhi del Napoli che vorrebbe il difensore per la prossima stagione e la situazione contrattuale del giocatore, il cui rinnovo è stato da tempo bloccato , per capire come si è arrivati ad avere dAnche proprio a livello temporale, di tutti i casi emersi in stagione,Il difensore è partito subito molto bene con Thiago Motta, conquistando non solo la maglia da titolare. Subito, all'esordio con il Como, Motta un po' a sorpresa ha deciso di affidare la fascia a Gatti, confermando poi la scelta anche nelle partite successive. " L’ha meritata. Era importante che trasmettesse alla squadra cosa vogliamo essere” la spiegazione dell'allenatore.fino a finire anche a quello di un giocatore appena arrivato come Teun Koopmeiners.La domanda che in tanti e lui per primo si è fatto. "Thiago Motta fa così, anche al Bologna il capitano lo avevano fatto in tanti", la spiegazione più veloce. Ma non è proprio così perché poi, c'è qualcuno che è riuscito a tenersela quella fascia, ovvero Locatelli.Non c'è però solo questo tema ad aver incrinato i rapporti tra Gatti e Thiago Motta.Un piccolissimo fastidio alla caviglia, la nascita del figlio e alcune panchine tra settembre e ottobre. Esclusioni che all'inizio erano passate inosservate ma che poi hanno fatto rumore. Come la scelta negli ultimi minuti di Juventus-Stoccarda, quando i bianconeri in dieci stavano difendendo lo 0-0,Le domande e i dubbi iniziano ad aumentare.Un altro episodio che ha fatto discutere fu a San Siro, nel 4-4 con l'Inter. Anche in quel caso Motta lo lasciò fuori per farlo entrare poi a 15 minuti dal termine. Le immagini immortalano il tecnico in un dialogo acceso con Gatti poco prima di entrare in campo.Fascia o non fascia e a prescindere dai rapporti più o meno stretti,rispondendo quasi sempre alla grande. Appena è tornata l'abbondanza in difesa però, è stato nuovamente escluso. Contro l'Atalanta è uscito nel secondo tempo mentre con la Fiorentina è stato uno dei "big" lasciati fuori, entrando sul risultato ormai di 3-0 per i viola. Thiago Motta aveva puntato sui fedelissimi per la trasferta di Firenze, sui giocatori di cui si fida maggiormente. E tra questi non c'era appunto Gatti, che ha vissuto una stagione paradossale.