l riassunto della Juventus che vince contro la Fiorentina e ritrova i tre punti in campionato. Una Juventus che per una sera è sembrata tornare quella vista tante volte da ottobre a fine gennaio. Lo è stata proprio nei due protagonisti del match, decisivi come già altre volte in questa stagione.Il gol di Gatti vale tre punti, pesantissimi in ottica Champions League. E non sono i primi stagionali che il difensore porta alla Juve con i suoi gol. Quello a Monza allo scadere e quello contro il Napoli. Tre più tre più tre; fanno nove punti; un'enormità per un difensore.Ad esultare è però tutta la difesa,uno solo nelle ultime quattro, quello di Marusic allo scadere. E a tratti, Allegri ha ritrovato anche la solidità oltre i numeri. Il primo tempo di questa sera, i 90 minuti in Coppa Italia. Quella difesa che era stato uno dei segreti nella prima parte di stagione. Ci è voluto comunque Szczesny a non rovinare tutto, ma la strada, sembra ritrovata.