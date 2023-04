che dopo essersi guadagnato un posto fisso da titolare ( in campo per 6 partite di fila), ha avuto anche la gioia del primo gol con la maglia della Juve. Il premio ai suoi sacrifici per lui che è passato dalla promozione all'eccellenza, poi la serie D, la C e infine il doppio passaggio dalla B al massimo campionatoe il 29 gennaio, dopo la sconfitta interna con il Monza, in pochi si sarebbero aspettati che Gatti diventasse nella parte finale della stagione una certezza della squadra. Da Friburgo in poi, si è capito perché la Juve aveva investito sull'ex Frosinone poco più di un anno fa.Di conseguenza, il difensore ha attirato gli interessi dall'estero, nonostante la sua volontà sia quella di rimanere alla Juve e diventare davvero grande in questa squadra. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il club bianconero rinuncerebbe a lui solo per una grande offerta,. Messaggio alla Premier League, e in particolareI Toffees si stanno contendendo la salvezza e se l'obiettivo fosse raggiunto, arriverebbero altri tentativi per Gatti.