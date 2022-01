Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport anche il Bordeaux avrebbe messo nel mirino Federico Gatti, difensore del Frosinone seguito dalla Juventus. Ecco cosa aveva raccontato a Gazzetta: "Un Chiellini con i piedi di Bonucci? Sì dai, sono paragoni azzardati... Come faccio a essere paragonato a gente così? Dopotutto ho solo fatto 16 partite in B... Però Chiellini è il calciatore a cui mi ispiro, per la sua mentalità: anche lui non molla mai. Mercato? A questo punto meglio sentirne più spesso! Scherzi a parte, ripeto: alla A non ci penso, non me lo posso permettere"