Gatti scrive a Danilo e Alex Sandro: 'Un esempio'

Federico Gatti ha voluto dedicare un pensiero speciale ai suoi ex compagni Danilo e Alex Sandro, protagonisti di un incontro emozionante documentato attraverso una Instagram Story. Il difensore della Juventus ha condiviso una foto in compagnia dei due brasiliani, accompagnata da parole cariche di affetto e riconoscenza: “Siete stati un esempio in questi anni. È sempre un piacere vedervi.”Un gesto che testimonia non solo il legame umano tra i giocatori, ma anche il rispetto che Gatti nutre per due figure storiche dello spogliatoio bianconero. Danilo, ex capitano della Juventus, e Alex Sandro, uno dei difensori più longevi della recente storia del club, hanno lasciato un segno profondo sia dal punto di vista tecnico che umano.

Il messaggio di Gatti rafforza il senso di continuità e appartenenza che lega le varie generazioni di calciatori juventini. In un momento di transizione per la squadra, queste testimonianze di stima e affetto rappresentano un valore aggiunto per l’ambiente bianconero. Un saluto che sa di riconoscimento, ma anche di ispirazione per chi resta e vuole portare avanti i valori trasmessi dai veterani.