Gatti o Savona contro la Lazio? L'idea di Tudor e gli scenari

2025 Getty Images

Lazio-Juventus è il secondo scontro diretto consecutivo per i bianconeri, che inseguono l'obiettivo Champions League e vogliono consolidare il quarto posto. All'Olimpico la Juve affronta i suoi diretti avversari, che si sono portati a pari meritoe il pareggio dei bianconeri a Bologna.Contro i biancocelesti la squadra di Tudor dovrà fare a meno di Cambiaso, che dopo essere uscito per un problema muscolare ha svolto gli esami al J| Medical: il terzino ha rimediato un'elongazione del retto femorale della coscia sinistra, e dunque non potrà far parte del match.

Per quanto riguarda la linea difensiva, invece, ci sono novità che riguardano Federico: il difensore ex Frosinone, dopo il lungo stop che lo tiene fuori dalla gara con il Genoa, può recuperare ma difficilmente sarà in campo già dal primo minuto. Al suo posto Tudor potrebbe infatti confermare, che contro il Bologna ha offerto una buona prestazione da braccetto accanto a Kalulu e Veiga.