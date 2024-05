Il saluto di Gatti ad Alex Sandro pic.twitter.com/FtSYwz1Ulp — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) May 24, 2024

Il saluto di Federicoadè un omaggio importante a un giocatore e persona che ha fatto la storia della Juventus. Con parole di sincero apprezzamento, Gatti definisce Sandro una "leggenda" e una "persona pazzesca", elogiandone il carattere e il contributo alla squadra. Il suo riconoscimento va oltre il campo da gioco, sottolineando il ruolo di Sandro come modello e ispirazione per i giocatori più giovani.Questo messaggio di addio riflette il rispetto e l'ammirazione che Sandro ha guadagnato nel corso degli anni, sia per le sue capacità calcistiche che per il suo comportamento fuori dal campo. È un tributo significativo a un giocatore che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi e dei suoi compagni di squadra.