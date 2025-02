Gatti risponde: 'Se mi fischiano quel rigore lì smetto di giocare'

Getty Images

Federico, a DAZN, parla così dopo Como-Juventus."Il tocco di mano? Non l'ho rivisto, ma nel calcio di oggi i difensori sono troppo penalizzati. Se ci fischiano rigore, smetto di giocare. Anche a parti invertite, non esiste dai… Non giochiamo veramente più. Oggi non si capisce l'entità che c'è in campo, non si può fare più mezzo contatto. Se fischiano questi rigori si smette di giocare, dai… Dico anche se fosse stato per noi, non mi lamento neanche per un rigore del genere".- "C'è da crescere. Preso un gol che non esiste, la partita dovevamo portare il primo tempo in vantaggio e poi ripartire pressando alti. 3 punti fondamentali, tra 3 giorni partita difficilissima, poi ancora. Sono 2-3 gare che possono svoltare la stagione. Abbiamo buttato via troppi punti da errori nostri"."Non me ne sono neanche accorto, ho visto poi…".