Repubblica - Gatti 'pienamente recuperato', sarà disponibile per Lazio-Juventus

Ieri dalla Continassa non erano arrivate particolari novità se non il ritorno di gruppo di Dusan Vlahovic , che si è lasciato alle spalle il sovraccarico muscolare ed è pronto almeno ad essere convocato (anche se Igor Tudor sembra intenzionato a riconfermare al centro dell'attacco Randal Kolo Muani). È l'edizione torinese de La Repubblica, invece, a dare un ulteriore aggiornamento per quanto riguarda, ai box da fine marzo per via di una frattura alla diafisi del perone: secondo il quotidiano, il difensore azzurro è "pienamente recuperato" ed è quindi di nuovo arruolabile per la trasferta dellaa Roma, sponda, anche se difficilmente partirà dal primo minuto.

La difesa della Juventus contro la Lazio

Il ruolo di Conceicao

Chi invece sarà sicuramente ancora ai box è, per cui sono appena "scaduti" i famosi dieci giorni citati nel comunicato ufficiale del club con la diagnosi dell'infortunio ponendo una deadline per l'esecuzione di nuovi esami: il difensore inglese sarà ancora fuori per il suo problema muscolare e la sua assenza, salvo sorprese che potrebbero emergere dalla conferenza del primo pomeriggio di Tudor, dovrebbe essere di nuovo tamponata da Nicolò Savona, pronto a rimettersi di fianco a Pierre Kalulu e Renato Veiga come ha fatto - in maniera positiva - domenica sera sul campo del Bologna.Sempre secondo La Repubblica, il big match di domani, un vero e proprio "spareggio Champions", coinciderà finalmente anche con la grande occasione di, destinato a piazzarsi al fianco di Nico Gonzalez per giocare a supporto di Kolo Muani. Questo perché, in assenza di Andrea Cambiaso, con tutta probabilità Weston McKennie arretrerà sulla linea della mediana - lasciando dunque la trequarti - occupando la corsia di destra con Timothy Weah a sinistra. Ancora senza lo squalificato Kenan Yildiz, al secondo e ultimo turno di stop per la gomitata con cui ha colpito Alessandro Bianco durante Juve-Monza, Tudor non potrà schierare lo stesso undici di Bologna, ma quantomeno può sorridere grazie al ritorno di due elementi fondamentali per lui come Vlahovic e Gatti.





