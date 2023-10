Federico, a DAZN, parla così dopo Atalanta-Juve."Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci è mancato solo il gol. Nell'ultimo quarto d'ora dovevamo lavorare perché eravamo stanchi. Dietro non si può mai sbagliare, devi combattere contro la stanchezza. Un minimo errore ti può condizionare"."Il mister mi dà tanta fiducia. Il gruppo. Da una parte non ti dico che sono contento però... Come a Monza l'anno scorso, è dagli errori che cresci e impari veramente. Non mi ha ucciso mentalmente, mi ha dato più spinta per lavorare sul dettaglio. Siamo arrivati a Sassuolo che eravamo stanchissimo. Ho pagato, anche Tek. Ma mentalmente ti fortificano queste cose"."Un percorso di crescita che passa anche da queste cose. Lì per lì, per quanto ci tiene, fa male. Fa malissimo. Dal giorno dopo testa alta, ho pensato a lavorare, a cercare di capire dove ho sbagliato veramente. Lavorarci sopra. Come a Monza. Niente, da queste cose uno cresce di più. Nel gruppo qualcuno mi ha preso in giro. Anche io ho detto: cavolo, ho fatto il primo gol, ma nella porta sbagliata"."Cercavano di creare un 4 contro 3 sugli esterni, era difficile prenderli. Bastava arrivare in ritardo con la scalata che arrivavano in porta. Magari era meglio aspettarli e niente, loro sono stati bravi. Giocavano 4vs3 sugli esterni. Ci mettevano in difficoltà. Siamo stati uniti. Campo difficilissimo. Uscire senza prendere gol. Ottimo punto"."Come viene vissuto? Ripeto: è un percorso di crescita da fare, ci sono giornate in cui magari uno non riesce a vincere. Non bisogna però perdere. L'abbiamo fatto. L'anno scorso, anche per la stanchezza di giocare ogni tre giorni, abbiamo pagato parecchio. Oggi è importante. Ci aiuta a lavorare al massimo per arrivare al derby, che è sentitissimo e fondamentale".