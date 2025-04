Gatti, procede il percorso di recupero dall'infortunio: quando può tornare

Getty Images

Le condizioni di Gatti

Proprio nel momento clou della stagione laè stata costretta a fare i conti con l'infortunio di, che durante il match di campionato contro il Genoa, il primo con Igor Tudor in panchina, ha rimediato un brutto infortunio, che si è poi rivelato "una frattura composta della diafisi del perone". Per il difensore azzurro era stato previsto fin da subito uno stop di circa un mese, motivo per cui non sarà sicuramente possibile averlo a disposizione per la sfida di sabato all'Allianz Stadium contro il Lecce.Il suo rientro in campo potrebbe avvenire per la trasferta di Bologna in programma a inizio maggio (data e orario della partita sono ancora da definire), dove la Juve dovrà giocare un vero e proprio scontro diretto per un piazzamento in Champions League. Molto, però, dipenderà dall'evoluzione del suo problema fisico, che sarà valutato giorno dopo giorno.

Quante partite salta Gatti

Juventus-Lecce (12 aprile)

Parma-Juventus (21 aprile)

Juventus-Monza (26-27 aprile)



IN DUBBIO