Altra giornata difficile per Federico. "Un paio di interventi finali e la mezza occasione all'inizio non risollevano un'altra gara da dimenticare", scrive La Gazzetta dello Sport che per la sua prestazione ingli attribuisce un 4.5 in pagella, esattamente come Tuttosport: "Dalle sue parti imperversanoe Dany, a corrente alternata, e son dolori: ha colpe sul 2-0 brianzolo e non riesce a sfruttare un paio di buone incursioni. Meglio nella ripresa, quando i buoi sono ampiamente fuggiti dalla stalla".Bocciatura ancora più netta (4) da parte de Il Corriere dello Sport - "Pomeriggio da incubo, anche se sfiora un gol. Spettatore nella rete annullata a, tiene in giocosul vantaggio e chiude provando ad abbattere, senza successo, Carlos Augusto sul raddoppio. La maglia della Juve è ancora troppo" - e sulle nostre colonne de ilBianconero.com: "Il primo tempo è un horror, la ripresa è un dramma. Che quasi commuove per l'impegno, che non supera però il test della personalità (e della qualità). Di un'altra categoria: quella più bassa".