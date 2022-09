La notte dovrà portare consiglio: mettiamola così. Lache affronterà la Salernitana è ancora un po' da costruire, perché ci sarà ulteriormente modo di capire le disponibilità e le condizioni di tutto. La sensazione è che (intanto)torni ad affidarsi alla difesa a quattro, e stavolta più pura rispetto a quanto si vede con: out il brasiliano, insieme a Bremer, con Gatti favorito su Rugani per affiancare Bonucci. De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce.In mezzo si fa spazio la coppia giovane: Fagioli va verso una maglia da titolare, questo Miretti sembra inamovibile, al pari di Paredes, ancora confermato in cabina di regia. McKennie e Rabiot partirebbero dunque dalla panchina, esattamente come Milik: il polacco sarà utile a gara in corso, mentre Vlahovic partirà dal primo minuto. Al suo lato sinistro, Kostic. A destra? Pure Kean.