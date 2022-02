Gli agenti di Federico Gatti, Luca Carnaghi e Dario Paolillo, hanno parlato del nuovo difensore bianconero ai microfoni di Calciomercato.it. Ecco le loro dichiarazioni: "La Juventus ha dimostrato di credere moltissimo nel ragazzo facendo un investimento importante. Sicuramente rientrerà nel progetto degli anni a venire. Per la determinazione con cui difende e per la voglia di non prendere gol fino alla fine, ricorda molto Giorgio Chiellini. Penso però sia giusto che Federico sia semplicemente se stesso e faccia il suo percorso".