Tuttosport - Federico Gatti per Victor Osimhen? L'incrocio sull'asse Juventus-Napoli

È la suggestione che avanza l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il nigeriano è il "sogno impossibile" di Cristiano Giuntoli per la Juventus , che dalla prossima stagione vedrà rivoluzionato il proprio attacco per via delle partenze, già quasi certe, di Dusan Vlahovic e Arek Milik, a cui potrebbe aggiungersi pure quella di Randal Kolo Muani. Un rinforzo servirà sicuramente, insomma, e il centravanti del Galatasaray sembra il profilo giusto. Il suo cartellino è ancora di proprietà del, dove tornerà alla fine del prestito in Turchia ma non per restarci.

Quanto costa Osimhen?

Gatti al Napoli per Osimhen alla Juventus?

Quando scade il contratto di Gatti con la Juventus

Quanto costa Gatti

Il problema per la Juve, ovviamente, è di natura economica: Osimhen, infatti, ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida soltanto per l'estero, ma il suo prezzo in Italia non si discosta di molto. Arrivare a lui sembra dunque un percorso a ostacoli per via del costo - alto anche se in parte mitigato dalla cessione di Vlahovic -, dell’ingaggio (in Turchia guadagna 17,5 milioni, ma in Italia beneficerebbe ancora del Decreto Crescita) e dei rapporti non idilliaci con il presidente Aurelio De Laurentiis. Senza considerare che su Osimhen si stanno muovendo anche altri club, a cominciare dal PSG e dalle ricche inglesi.La Juventus, però, potrebbe avere un asso nella manica, almeno nella trattativa con il Napoli: quel Federico Gatti che i partenopei, con Giovanni Manna, hanno messo nel mirino da tempo e per cui potrebbero tornare alla carica in estate, dopo aver visto partire Danilo, altro obiettivo, in direzione Brasile. La notizia di un interessamento concreto degli azzurri per il difensore classe 1998 è rimbalzata anche nei giorni scorsi, rinforzata dalle ultime notizie - non positive, per il mondo bianconero - relative alla sua situazione contrattuale con la Juve.Legato alla Vecchia Signora fino al 2028, Gatti aveva infatti iniziato a discutere con il club del suo rinnovo di contratto con adeguamento dell'ingaggio, che a fine 2024 sembrava ormai cosa fatta, ma nelle scorse settimane si è fermato ogni discorso (e non solo per lui…), con il risultato che più di una pretendente ha alzato le antenne.Giunto alla terza stagione in bianconero, Gatti ha dimostrato una grande crescita passando da riserva a titolare e conquistandosi più volte anche la convocazione in Nazionale (come in questa sosta). Difficile, al momento, ipotizzare una cifra per la quale la Juventus sarebbe disposto a cederlo, che però sarebbe sicuramente molto superiore al prezzo che aveva pagato per acquistarlo dal Frosinone (meno di 10 milioni di euro). Con tutta probabilità, dunque, si partirebbe dai 20 milioni. Aggiungendo un po' di cash, poi, Giuntoli e colleghi potrebbero davvero arrivare a Osimhen, che costerebbe un importante sacrificio ma, allo stesso tempo, permetterebbe di sistemare l'attacco a lungo.





