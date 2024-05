Federico, attraverso i suoi social, ha voluto ricordare il percorso fatto, fino alla Coppa Italia vinta due giorni fa."Non mollate per nulla al mondo i vostri sogni, ciò in cui credete. Non fatelo di fronte a chi vi giudica, a chi prova a fermarvi, a chi non crede in voi. Fatelo per voi stessi e per le persone che amate. Perché nella vita nulla è impossibile se ci credete e siete disposti a tutto pur di farcela. 2016 Coppa Italia Promozione, 2024 Coppa Italia Serie A. Fino alla fine".