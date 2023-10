IN GALLERY I TRE MOMENTI CONTRO IL VERONA CHE DIMOSTRANO LA DOPPIA DIMENSIONE DI GATTI

L'ultimo gol che ha subito la Juventus risale al 23 settembre ed è il più incredibile dei gol che una squadra può concedere.Ecco, da lì è ripartita la Juventus ed è ripartito l'ex Frosinone. In panchina nella successiva gara con il Lecce ma poi subito in campo, a riprendersi quello che ormai è il suo posto. L'infortunio di Alex Sandro ha tolto la concorrenza al classe 1998 ma già nelle partite precedenti a Sassuolo-Juve, Allegri lo aveva preferito al brasiliano.Una sicurezza difensiva nelle ultime partite, al pari di Rugani e Bremer. D'altronde, per avere i numeri difensivi che ha la Juve, non basta un bel lavoro di squadra ma servono anche le prestazioni dei singoli. Soffermarsi su questo aspetto però, sarebbe sbagliatoSi, non solo marcature, contrasti, duelli e intercetti. In questa versione di Gatti c'è molto di più.