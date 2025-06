Gazzetta - Juventus, il Napoli vuole (ancora) Gatti: la situazione

Getty Images

Il Napoli su Gatti

. A darne notizia è La Gazzetta dello Sport, secondo cui dopo la vittoria dello scudettovuole ripartire proprio da lì, dalle fondamenta di una squadra che in questa stagione ha dimostrato come, per vincere in Italia, sia ancora fondamentale avere una difesa solida, cosa di cui del resto è sempre stato convinto. Chi arriverà per rinforzare il reparto - questo l'imperativo - dovrà essere in grado di muoversi bene sia nella linea a quattro che in quella a tre, adattandosi a ogni situazione tattica.

Gatti-Juventus, le ultime sul rinnovo

Diversi i profili al vaglio di Giovanni Manna, tra cui spicca appunto il nome del classe 1998 della Juventus , già trattato negli anni al Frosinone prima del blitz vincente dei bianconeri. Il ds azzurro, appunto, lo conosce molto bene, a Conte piace e in più c'è lo status di italiano che può fare la differenza pensando anche alle liste. Un'alternativa può essere, vecchia conoscenza della Serie A dai tempi dello Spezia e ora reduce da un'ottima stagione all'Arsenal, mentre in cima all'elenco degli obiettivi si segnaladel Bologna.Tornando alle questioni che più interessano il mondo Juve, Gatti ha chiuso il suo campionato facendo dentro e fuori dall'infermeria - a causa della frattura della diafisi del perone rimediata a fine marzo - e ora punta a riconquistarsi il suo posto al centro della difesa per il Mondiale per Club. Intanto con lui si è parlato anche del tema rinnovo, arrivando a un accordo di massima che prevede un prolungamento fino al 2029 con opzione fino al 2030. Un contratto importante non solo per la durata, ma anche per l'adeguamento salariale: dopo essere passato nel 2023 da 900mila euro a circa 1,5 milioni, il difensore vedrà infatti il suo stipendio salire sopra quota 2 milioni di euro netti annui. A questo si aggiungeranno bonus legati a presenze, rendimento e obiettivi di squadra.Il tutto, come si può intuire, è finalizzato a mettere Gatti sempre più al centro del progetto bianconero, cercando allo stesso tempo di respingere gli eventuali assalti di club interessati. Tra questi, appunto, il Napoli di Conte, ma anche squadre inglesi come il Nottingham Forest e il Newcastle che si erano fatti avanti per lui nei mesi scorsi, ricevendo in cambio un secco "no". Il calciomercato è pronto a entrare nel vivo…





