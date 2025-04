Gatti-Napoli, è davvero possibile? Manna tiene d'occhio il caso rinnovo, c'è anche la Premier

AFP or licensors

La situazione contrattuale di Gatti



La volontà è chiara: restare



Quanto vale Federico Gatti?

Ritorno in campo e futuro

Un incontro, poi una foto che ha fatto il giro dei social . Ma tra sorrisi e altri volti noti della Juventus , nulla che possa far pensare a un’operazione di mercato. Si spiega così l’ultimo contatto tra Giovanni Manna, oggi direttore sportivo del Napoli, e Federico Gatti. Un rapporto di stima profonda, quello che li lega, alimentato da un passato comune: fu proprio Manna uno degli artefici del passaggio del difensore in bianconero. Un legame che va oltre il campo, oltre i colori.Certo, le vicende sportive contano. È vero che in passatoabbia sondato la situazione di, quando il difensore attraversava un momento delicato. Ma è altrettanto vero che, oggi, imbastire una trattativa concreta appare più complicato.Facciamo un passo indietro.è legato alla Juventus da un contratto valido fino a giugno 2028, con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti, che con i bonus può arrivare a quota 2.Nei mesi scorsi, la dirigenza bianconera aveva già avviato i primi contatti per un possibile rinnovo, ricevendo anche una risposta positiva da parte del giocatore. Poi però il dialogo si è raffreddato: il rapporto così e così con e l’andamento altalenante della stagione hanno messo in pausa una trattativa che sembrava ben avviata. Restano da definire alcuni dettagli significativi, ma la base dell’accordo è solida e nessuna delle parti sembra intenzionata a buttare via il lavoro fatto. Le intenzioni, d’altronde, sono chiare da tempo.“Paradossalmente, questa è stata la mia miglior stagione in bianconero. Sono di Torino, e giocare qui è la cosa più bella che potessi chiedere”.Un messaggio inequivocabile. Ma le parole devono trasformarsi in firme, e l’ambiente circostante può sempre influenzare. È qui che si inserisce il Napoli. Manna, con intuito, ha intuito i primi scricchiolii e ha subito valutato Gatti come una potenziale soluzione.Nel frattempo, gli azzurri hanno chiuso perdell’Empoli, ma sanno bene di dover alzare il livello qualitativo della propria retroguardia. Gatti è un profilo che piace: solido, duttile, cresciuto molto anche dal punto di vista tecnico, capace di adattarsi a più sistemi di gioco. Un affare possibile, ma solo a determinate condizioni.Ecco, le condizioni. La Juventus valuta Gatti attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che, in un'eventuale trattativa più ampia, potrebbe rientrare come contropartita o sconto nel complesso dossier legato a Victor, destinato a salutare Napoli dopo la parentesi in prestito al Galatasaray. Ma ogni discorso dipenderà anche dal mercato che si svilupperà attorno al difensore.La Premier League osserva. Ilha già mostrato interesse, approfittando dei dialoghi per Tonali. Ilpotrebbe tornare alla carica, soprattutto se dovesse perdere Huijsen. Anche ilè sulle sue tracce, club con cui potrebbero incrociarsi anche i destini di Douglas Luiz.Intanto, Gatti pensa a tornare in campo. Oggi riprende a correre, ma non sarà disponibile per la sfida contro il Bologna.. Il futuro resta da scrivere: in bianconero, se tutto procederà secondo le intenzioni. Ma il calcio, si sa, è fatto anche di occasioni. E occhi come quelli di Manna non si posano mai per caso.