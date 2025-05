Juventus in Champions, il messaggio di Gatti

Laha chiuso questo campionato di Serie A al quarto posto che significa tanto cercato e desiderato pass per la prossima Champions League. Chi ha mandato un messaggio tramite i propri profili social è il difensore classe 1998 Federico. Questo il suo messaggio:"Alla Juve il 4º posto non può essere un obiettivo. Questo deve essere un punto di partenza per riportare la Juve dove deve stare. Ripartiamo da questa sera!".