Le parole dia Dazn:FINALE - Come posso raccontarli? Non lo so, un'emozione pazzesca segnare un gol così importante. CI eravamo detit prima che dovevamo essere primi. Potevamo fare di più sul gol subito, eravamo stanchi. Sono 3 punti che pensano tantissimo.SCUDETTO - Assolutamente, giochiamo per quello. Prima della partita il discorso era quello, essere primi a fine partita. Loro sono una squadra tosta, compatta. L'anno scorso avevamo fatto 0 punti, stasera è fondamentale.GRUPPO - Io vivo per loro. Sono disposto a mettere da parte tutto per loro, e sono contento mi ripaghino con questo amore. Sono la mia seconda famiglia, si creano legami strettissimi.SCORIE ANNO SCORSO - Il duro lavoro paga sempre. Se ci ripenso, sono qua alla Juve, l'anno scorso avevo sbagliato ma mi è servito a lavorare più duramente, una vittoria troppo importante