Al Gran Galà del Calcio in corso questa sera, tra i premiati c'è anche uno juventino. Si tratta di Federico, il nuovo arrivato questa estate e già acquistato a gennaio scorso, riconosciuto come miglior giovane della Serie B 2021/2022. Queste le sue parole dal palco:"Un premio del genere mi dà solo più forza per cercare di arrivare più in alo possibile. Laè un sogno che si realizza, una realtà e ora devo tenermela stretta. In spogliatoio ho grandi esempi da seguire,".Per, in questa parte della stagione, potrebbero aprirsi nuove opportunità di titolarità, dopo lo stop diche rientrerà tra 20 giorni.