Federico Gatti sta brillando con il Frosinone ed è stato preso dalla Juventus a gennaio. Il difensore classe '98 si racconta a Sky Sport, partendo dal cambio di ruolo: "Facevo il trequartista/mezzala? Lo spostamento in difesa è stata una vera svolta, sì. Mi piacevano molto Lampard e Gerrard, così come l’ex Milan Taarabt, mi piaceva tantissimo Nainggolan. Ma non avevo per nulla le caratteristiche per giocare in quel ruolo, per fortuna adesso faccio il difensore":



LA CORTE DELLE BIG E LA FIRMA CON LA JUVE - "È stato molto piacevole, un segno di riconoscenza, qualcosa che ti cambia la vita e io questa sensazione l’ho provata firmando con la Juventus e ancora non me ne sto rendendo conto, visto che non sono ancora andato a Torino. Però mi rendo conto che sia dentro che fuori dal campo la mia vita è cambiata". NONNO GRANATA - "È tifoso del Torino, io non glielo avevo detto che firmavo per la Juve, volevo fargli questa sorpresa. Quando ha aperto la porta è scoppiato in lacrime".



ESEMPI - "Angelozzi dice che sono un mix tra Chiellini e Bonucci? Non voglio nemmeno essere paragonato a calciatori che hanno 300-400 partite, per loro sarebbe un insulto. Se avrò la possibilità di andare alla Juve cercherò di prendere il meglio da entrambi e da tutto il mondo Juve".