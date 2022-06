Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi ha parlato anche di Federico Gatti, fresco di esordio con la Nazionale azzurra. Ecco il suo pensiero sul difensore: "Gatti è un profilo interessante che va lavorato e migliorato. Oggi non si può più prendere uno come De Ligt ma prendere qualcuno per farlo crescere. Oggi titolare mi sembra un po’ presto. È un classico difensore, ma subito titolare è esagerato. Mi piacciono però i giocatori che se ne fregano della pesantezza di una medaglia. È venuto dal niente e ha fame. Quando hai quella personalità riesci a scalare vette impensabili".