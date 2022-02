Intervistato da Cronache di Spogliatoio, l'ex ds del Verbania Pietro Fasoli ha parlato del neo acquisto della Juve Federico Gatti, con un passato proprio tra le file del club piemontese. Ecco il suo racconto: "Nel 2018 chiamarono un paio di club di Serie C. Volevano vederlo e poi chissà, ma io gli dissi che uno così non andava visto, ma preso e portato subito tra i pro. Ne valeva la pena. Gli ho sempre detto che avrebbe sfondato, che sarebbe entrato nel calcio dalla porta principale, e lui chiedeva ogni volta di poter lavorare come faceva prima. Gli avevamo trovato un posto in un'impresa edile. Andava lì ogni tanto per arrotondare. Ricordo un ragazzo dalla buona forchetta! Lo invitavo a mangiare a casa con me e mia moglie. Ogni volta che passava, lei cucinava il doppio. Andava matto per le scaloppine al limone. Il suo sogno è anche il nostro, siamo fieri di lui".