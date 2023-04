L'ex centrocampista della, è tornato a parlare degli episodi nella gara con il Napoli. In un primo momento, Marchisio aveva definito da giallo l'intervento di Gatti su Kvaratskhelia, anche se nel post pubblicato su Twitter ha fatto retromarcia: "È normale che quando la tua squadra non vince , rammarico e nervosismo ci portano a difendere sempre la propria squadra. Per quanto riguarda ieri, la “manata” di Gatti è sicuramente da rosso. Non cambio idea su Milik, per me lui lo anticipa. Non è un contatto da annullare il gol di Di Maria. Sono opinioni, personali ovviamente. Detto ciò Napoli stramerita questo campionato. Sono stati i migliori ! Complimenti a voi".