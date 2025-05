Kelly e Gatti possono farcela per Juventus-Udinese: Rouhi è la mossa a sorpresa provata

Per l'ultima partita di campionato all'Allianz Stadium,; una situazione che i bianconeri in pratica hanno vissuto per tutto l'anno. Gli infiniti infortuni in difesa hanno condizionato la stagionha preparato fino ad ora la partita decisiva contro l'Udinese avendo a disposizione solo un difensore centrale, ovvero Renato Veiga.Dal l'allenamento odierno però è arrivata qualche notizia positiva che riguardail centrale inglese infatti dopo l'infortunio muscolare accusato in Juve-Monza, a fine aprile, è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo. Una novità importante quando ancora mancano un po' di giorni alla sfida con l'Udinese, in programma domenica alle 20:45.

Chi non è rientrato ancora a lavorare con il gruppo invece è Federicol'italiano ha giocato gli ultimi minuti contro la Lazio stringendo i denti anche se non era certo in ottime condizioni. Gatti, che è reduce dalla micro frattura del perone, in questi giorni è stato gestito dallo staff medicLa speranza di Tudor quindi è quella dche eventualmente sarebbero buttati dentro anche se non a meglio vista la situazione d'emergenza e l'importanza della partita. Ma se così non fosse e anche solo uno dei due non potrà giocare, almeno dall'inizio? Il tecnico croato in questi giorni ha lavorato anche pensando a questo scenario. Una soluzione rimane quella di arretrarema in quel caso ci aprirebbe un buco a centrocampo.Ecco allora chequesta una delle ipotesi secondarie che Tudor comunque spera di non dover effettivamente utilizzare.