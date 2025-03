Gatti, l'unica certezza in un reparto che non ne ha mai avute: i numeri stagionali del difensore della Juventus

Getty Images

L'unica certezza

C'è, evidentemente, dell'apprensione in casadopo chenon ha preso parte all'allenamento di oggi, giovedì 6 marzo, insieme al resto del gruppo. Il difensore centrale bianconero, infatti, ha svolto un lavoro personalizzato poiché alle prese con un leggero affaticamento muscolare che crea qualche preoccupazione in vista della partita di domenica che vedrà Madama ospitare l'Atalanta all'Allianz Stadium.Gatti è un autentico pilastro all'interno dello scacchiere di Thiago Motta. Nonostante il passaggio alla difesa a quattro, come logica conseguenza dell'avvicendamento in panchina tra Massimiliano Allegri e l'attuale l'allenatore bianconero, il numero 4 a tinte zebrate non ha mai perso la sua centralità all'interno del pacchetto difensivo bianconero.

Il giocatore più impiegato da Motta

I numeri di Gatti in stagione

37 presenze

34 volte titolare

1 goal

2 assist

3106 minuti giocati

Il pacchetto arretrato della Vecchia Signora si è scoperto letteralmente decimato nel corso di una stagione nella quale quasi tutti i centrali a disposizione di Thiago Motta hanno dovuto fare i conti con problemi fisici di una certa portata. Su tutti Gleison Bremer e Juan Cabal, la cui lesione al legamento crociato ha chiuso anzitempo la stagione di entrambi.C'è poi stato lo stop di Kalulu - fermo ai box per oltre un mese - preceduto dal rumoroso addio di Danilo a gennaio, che ha costretto la Juve a fare irruzione pesante sul mercato nel corso della finestra invernale. La proverbiale sessione di riparazione ha regalato alla causa bianconera sia Renato Veiga, arrivato in prestito dal Chelsea, che Lloyd Kelly, prelevato dal Newcastle proprio nell'ultimo giorno di trattative.Nomi diversi, situazioni diverse, ma soprattutto tanti, troppi infortuni che hanno minato la solidità di un reparto all'interno del quale Federico Gatti si è scoperto essere l'unica vera grande certezza. A certificarlo ci sono i numeri, della sua stagione. Dati che fotografano il suo essere pilastro della Juventus 2024/25 e come un'eventuale assenza contro l'Atalanta potrebbe pesare come un macigno. La sua presenza, in una sfida dal peso specifico così elevato, non può che rappresentare un autentico valore aggiunto. Per questo motivo, in casa Juve si farà il possibile per portare il giocatore nelle condizioni ideali per scendere in campo domenica sera.Nella speciale graduatoria dei calciatori più impiegati da Thiago Motta, Gatti svetta su tutti: il centrale rivolese è l'unico bianconero con un minutaggio superiore ai 3000 minuti (3106 per la precisione). Alle sue spalle si piazzano Michele Di Gregorio (2879), Manuel Locatelli (2757), Kenan Yildiz (2696) e Teun Koopmeiners (2563) a completare la top cinque.