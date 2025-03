Gatti-Juventus, tutto fermo sul rinnovo: è una scelta del club

Gatti-Juventus: la situazione contrattuale

La notizia dell'interessamento concreto del Napoli per Federico Gatti si aggiunge ad una situazione in cui già non erano mancati rumors per quanto riguarda iNonostante la crescita del giocatore e la centralità sempre maggiore acquisita a partire dalla scorsa stagione, confermata quest'anno dove è stato il giocatore più impiegato da, non ci sono al momento certezze.Gatti è arrivato alla Juventus nell'estate 2022 e nel mentre è arrivato un nuovo contratto, firmato a ottobre del 2023.. Un accordo che però sarebbe dovuto essere nuovamente rivisto negli scorsi mesi. Almeno questi erano i piani della dirigenza e del giocatore.

Perché Gatti non ha rinnovato con la Juventus

L'intenzione era infatti allungare ulteriormente la scadenza del contrattocon anche un adeguamento dell'ingaggio. Attualmente, decisamente basso in proporzione all'apporto dato in questa stagione (e nella scorsa).e un'intesa di massima basata sulla volontà comune di trovare un nuovo accordo. Contatti e discorsi che però non si sono per ora concretizzati. Al momento infatti iIl club infatti ha fermato qualsiasi discorso sul futuro. Dietro questa scelta c'è l'incertezza legata a come finirà la stagione (la mancata qualificazione in Champions cambierebbe i piani).Il Napoli, conscio di questa situazione vuole provare a sfruttare questo stato di impasse per capire se ci sono le condizioni per mettere su un'operazione per Gatti.