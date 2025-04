Gatti e la Juventus avanti insieme: il rinnovo si farà, tutti i dettagli

Getty Images

Gatti rinnoverà con la Juventus

Qualcosa si inizia a muovere per ladopo che nell'ultimo mese e mezzo tutto era stato messo in stand by. Dopo il rinnovo di contratto dice ne sarà a breve un altro, ben più importante a livello sportivo per i bianconeri, ovvero quello di Federico Gatti. Da mesi le parti avevano un'intesa di base per prolungare e adesso tutto è stato ormai definito.quindi già nelle prossime settimane. Un segnale importante che dimostra l'unione di intenti tra le parti. Il rinnovo del difensore non sarebbe una priorità a livello di tempistiche visto che Gatti ha un contratto molto lungo con la Juve ma è un modo per dimostrare la crescita del giocatore all'interno della squadra, che sarà testimoniata anche da un adeguamento dell'ingaggio, attualmente attorno a 1 milione e mezzo.

Le voci sul Gatti-Napoli

Rinnovo che arriverà tra l'altro in un momento dove non mancano i rumors di mercato sul difensore italiano; gli ultimi riguardanti il Napoli e quel colloquio con Giovanni Manna che però tutto era tranne che un incontro di mercato o per parlare di un futuro nel club di Aurelio De Laurentiis, pur sapendo della stima che l'ex dirigente bianconero ha e del rapporto che li lega. Gatti, anche per l'ottimo rendimento avuto in stagione, è un profilo che piace a diverse squadre, soprattutto in Inghilterra. Il futuro però è sempre più con la Juventus.