Gazzetta - Gatti vicino al rinnovo con la Juventus ma può essere ceduto: due club di Premier sul difensore

Getty Images

Gatti tra rinnovo e cessione: cosa succede

Federicosta vivendo da fuori queste ultime partite della; si è infortunato contro il Genoa al perone, subendo una microfrattura che lo terrà ancora out per un po'. Sicuramente non ci sarà contro il Parma ma neanche nella gara successiva con il Monza. Il rientro è fissato a maggio, spera di recuperare per Bologna-Juventus ma non è detto che ce la faccia e a quel punto rimanderebbe il rientro nella trasferta successiva all'Olimpico con la Lazio.Il mese di maggio, oltre ad essere quello in cui tornerà in campo per il finale di campionato,La Juventus ha messo in stand by tutti i discorsi legati ai rinnovi in attesa di raggiungere la qualificazione in Champions. Il discorso più avanzato però riguarda il difensore italiano. Un accordo di massima c’è già: l’azzurro, scrive la Gazzetta dello Sport,Un premio per il nuovo status all'interno della squadra. Prima dell'infortunio era il giocatore più utilizzato di tutti.

La cifra a cui può partire Gatti

Prolungamento di contratto che però non significa per forza permanenza sicura visto che non mancano gli interessi per Gattihe ha messo gli occhi sul difensore con Giovanni Manna che lo conosce molto bene e gradirebbe averlo di nuovo in rosa ma attenzione soprattutto alla Premier League, con due club che lo hanno messo in lista.Come si legge sul quotidiano infatti,da tempo sul giocatore. Ma quanto serve per convincere la Juventus a cederlo?Gatti era stato acquistato dalla Juve a gennaio 2022 per 7,5 milioni di euro più bonus dal Frosinone. Sarebbe per il club una grande plusvalenza.